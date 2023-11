Ricardo Horta: «Lance da expulsão acaba por mudar tudo»

Ricardo Horta lamentou o empate do Sp. Braga diante do Union Berlim , num jogo no qual diz que a equipa minhota tudo fez por merecer mais sorte."Era um jogo que queríamos muito vencer. Sabíamos que o Real, se ganhasse, nos dava hipóteses de passar. Há um lance da expulsão que acaba por mudar tudo. Acho que fizemos uma segunda parte muito boa. O empate ajusta-se mas podiamos ter vencido, claro", considerou.Quanto à luta pelos 'oitavos', Horta garante: "Enquanto matematicamente for possível, vamos à procura dessa vitoria por dois golos. É dificil, mas fizemos um grande jogo cá, mesmo com 10 elementos"