Ricardo Horta: «Liga dos Campeões é um sonho desde criança»

Ricardo Horta fez a antevisão ao jogo desta terça-feira, frente aos sérvios o Back Topola, da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O capitão do Sp. Braga reconheceu que a possibilidade de chegar à fase de grupos da Liga milionária da UEFA "é um sonho desde criança"."É muito importante para mim, mas também para o clube estar na Liga dos Campeões. Queremos muito passar à fase de grupos. A equipa está bem, ansiosos para que comece a competição e estamos preparados para o que aí vem. Teremos pela frente um adversário difícil, que chegou aqui com todo o mérito, mas estamos preparados.""Posso dizer que é um sonho de criança. A Liga dos Campeões é a melhor competição de todas. Já tive a sorte de estar num Mundial, mas a Liga dos Campeões é fabulosa, acompanho-a desde que me conheço. Nunca tive o prazer e jogar e gostava que o sonho se cumprisse aqui. É uma participação especial para o clube, mas também há aqui o lado pessoal envolvido. Vamos fazer tudo para chegar à fase de grupos.""É importantíssimo. Estar entre os melhores clubes do Mundo dá uma imagem fabulosa ao Sp. Braga, para não falar da parte financeira. O sonho de todos os jogadores é jogar em grandes palcos e estamos todos com muita ambição, à espera que a bola comece a rolar. Sabemos que temos um adversário difícil, que chegou aqui com todo o mérito, mas estamos muito motivados.""Os reforços foram bem escolhidos. Vieram acrescentar algo novo à equipa, estão todos muito bem integrados. Cabe ao mister decidir, mas vão ajudar-nos a fazer uma grande época."