Ricardo Horta não entende saída de Sequeira: «Incompreensível»

O Sp. Braga oficializou a saída de Sequeira para o Pendikspor, da Turquia, tal como Record registou em tempo oportuno, mas a saída do lateral esquerdo, habitual titular da equipa de Artur Jorge, acabou por surpreender muitos companheiros de equipa, conforme se percebeu até pelos vários comentários feitos à mensagem de despedida do mesmo, sendo que Ricardo Horta foi mais longe e dedicou um espaço nas suas redes ao agora ex-companheiro.

Juntamente com uma fotografia de Sequeira escreveu: “Incompreensível! Espero que sejas tão feliz como eras aqui!” Um registo do capitão que se percebe ter sido feito em tom crítico, sintomático até sobre a saída do lateral-esquerdo, de 32 anos, ao fim de seis temporadas de Sequeira no Sp. Braga, nas quais cumpriu 184 jogos e marcou 2 golos.

“O Sp. Braga agradece todo o compromisso, dedicação e profissionalismo demonstrado sempre por Nuno Sequeira e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube, sendo que Sequeira, recorde-se, terminou a temporada mais cedo devido a uma lesão no joelho esquerdo que o impediu até de alinhar na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.