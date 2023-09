Ricardo Horta: «Não esperávamos isto, foi um dia muito infeliz»

Como capitão de equipa, Ricardo Horta deu a cara pelo grupo do Sp. Braga após a derrota dos minhotos diante do Farense . Na análise à partida, o avançado falou num "dia muito infeliz" em que nada saiu bem."Não esperávamos isto, jogamos sempre para ganhar, mas foi um dia muito infeliz... Nada nos saiu bem, mandámos uma bola à trave, mas no global foi um jogo fraco", assumiu o capitão dos bracarenses, que aproveitou para refutar a ideia de que os minhotos já tinham a cabeça no jogo da da Liga dos Campeões, diante do Nápoles (quarta-feira)."Não... É reagir, melhorar o que temos de melhorar e dar a volta. Não podemos ficar fragilizados. Temos jogos de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias... Vamos dar uma imagem muito melhor na quarta-feira, de certeza", acrescentou.