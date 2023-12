Ricardo Horta: «O Trubin foi o melhor em campo, isso quer dizer alguma coisa»

Ricardo Horta lamentou a derrota do Sp. Braga diante do Benfica, num jogo no qual considera que o resultado foi injusto perante o que sucedeu em campo.





"Na primeira parte, foi um jogo equilibrado. Eles tiveram oportunidades, mas nos também. Entramos em falso com um golo sofrido muito cedo. Queríamos entrar bem, marcar primeiro mas uma desatenção nossa dá o primeiro golo do Benfica. Depois foi correr atrás. Na segunda parte, foi toda nossa. Tivemos ocasiões para marcar. O Trubin foi o melhor em campo, isso quer dizer alguma coisa. Falta muito campeonato, há que olhar para a frente. Sair daqui com zero pontos é doloroso para nós, pelo que fizemos, pelo que criamos, principalmente na segunda parte", disse, à SportTV.

Substituição na 1ª parte:

É uma pergunta mais para o mister, ele é que meteu o onze. Faltava um bocadinho de coordenação no meio-campo, se calhar o mister também achou isso. A segunda parte foi toda do sp. Braga.

Sp. Braga na luta até ao fim?

Vamos contar com o Sp. Braga jogo a jogo. É isso que queremos. Vamos lutar pelos 3 pontos em cada jogo.