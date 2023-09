Rivais apoiam Niakaté após o autogolo no Sp. Braga-Nápoles

No final do jogo, Niakaté era um homem triste mas nunca sozinho. O central sentou-se no relvado sem esconder a tristeza, depois de ter feito o autogolo que decidiu a vitória do Nápoles e até Rudi Garcia e Osimhen, treinador e avançado dos italianos, respetivamente, fizeram questão de consolá-lo. Também vários membros do staff do Sp. Braga e jogadores apoiaram Niakaté, sendo que a equipa acabou por receber uma sonora salva de palmas no final, sinal de que os adeptos aceitaram a derrota.