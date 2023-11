Rodrigo Zalazar faz publicação nas redes sociais e recebe resposta de Valverde: «A besta»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rodrigo Zalazar (@rodrigozalazar)

Menos de 24 horas depois da derrota do Sp. Braga no Santiago Bernabéu, aos pés do Real Madrid, Rodrigo Zalazar recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de ambição para o que resta jogar na Liga dos Campeões."Faltam duas finais e vamos lutar por elas", escreveu o médio uruguaio, apontando as baterias às partidas com o Union Berlim, em casa, e com o Nápoles, fora.Na referida publicação, Zalazar colocou várias fotografias e numa delas aparecia Federico Valverde, uruguaio que atua no Real Madrid e que não se fez rogado a deixar um elogio público ao compatriota."A besta", escreveu o craque dos blancos.