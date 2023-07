Rolando leva Sp. Braga a tribunal e reclama 45 mil euros

Rolando, defesa-central de 37 anos, avançou com um processo judicial contra o Sp. Braga, no Juízo do Trabalho de Vila Nova de Gaia. O jogador reclama 44.670,24€, de acordo com o Citius.Rolando foi reforço de inverno do Sp. Braga na época 2019/20, cumpriu apenas três jogos até ao fim dessa época e foi utilizado só em 13 na campanha de 2020/21. Acabou por deixar o Sp. Braga no verão do ano passado.