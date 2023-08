Rony Lopes feliz na estreia pelo Sp. Braga: «Mostrámos que esta equipa sabe reagir»

Rony Lopes estreou-se oficialmente pelo Sp. Braga na vitória (4-1) dos minhotos sobre os sérvios do Backa Topola, assim como Adrián Marín e Djibril Soumaré, e comentou o apuramento da formação de Artur Jorge para o playoff da Liga dos Campeões, onde defrontará Marselha ou Panathinaikos. Em declarações aos microfones da Sport TV após o final do encontro, o extremo português de 27 anos destacou a resposta dos arsenalistas à derrota por 2-1, contra o Famalicão, na 1ª jornada da Liga."Entrámos muito bem no jogo e resolvemo-lo praticamente em 20 minutos. A derrota do último jogo foi um pouco difícil para nós, mas hoje mostrámos que esta equipa sabe reagir e entrámos muito fortes.""Sinto-me muito feliz por poder estrear-me hoje. Claro que podia ser sempre melhor, pode ser sempre melhor, mas há algum tempo que não jogava e estou muito feliz por fazer a estreia hoje pelo Sp. Braga.""Eu vim para ajudar a equipa. É a minha primeira aventura na liga portuguesa, vim para trazer um pouco da minha experiência, ajudar o máximo que puder e dar o melhor de mim mesmo. Aprender todos os dias e ajudar esta equipa é o que queremos todos.""Em primeiro lugar, ganhámos esta noite, passámos ao playoff, mas vamos concentrar-nos no próximo jogo contra o Chaves e logo pensamos nesse playoff."