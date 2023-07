Salvador mostra evolução da Cidade Desportiva ao autarca Ricardo Rio: «É de ficar sem palavras»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Salvador, presidente do Sp. Braga, conduziu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, numa visita à evolução dos trabalhos da segunda fase da Cidade Desportiva dos arsenalistas, cuja conclusão está prevista para este ano."A segunda fase da Cidade Desportiva é uma obra de ficar sem palavras. É um projeto extraordinário, que prima pela ambição, pela qualidade e pelas condições que vai dar aos seus atletas para o clube continuar a crescer. Esta obra muda também o rosto da cidade, por isso os meus parabéns ao presidente António Salvador pela coragem e, também, felicitar o Sp. Braga e os seus adeptos por contarem em breve com uma infraestrutura desta natureza", referiu Ricardo Rio, em declarações ao canal do clube.