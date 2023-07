Schürrle deixa os quadros do Sp. Braga e reforça a UD Oliveirense

Eduardo Schürrle esteve emprestado na última temporada ao Trofense, da Liga Sabseg, e na próxima época voltará a assumir um projeto no segundo escalão, desta vez em definitivo.Segundo apurou, o médio de 21 anos vai reforçar a UD Oliveirense, com os dois clubes a dividirem o passe do jogador em metades iguais. Desde 2015/16 nos quadros do Sp. Braga, Schürrle só fez um jogo na equipa A, na época 2021/22.