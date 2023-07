Sequeira deixa Sp. Braga e reforça turcos do Pendikspor

Sequeira está de saída do Sp. Braga, com quem tinha contrato por mais um ano. O lateral-esquerdo acerta a desvinculação com os guerreiros para assinar pelos turcos do Pendikspor, num acordo que será formalizado muito em breve uma vez que o jogador já está em viagem, segundo apurouO jogador, de 32 anos, ficou mais perto da porta de saída do Sp. Braga depois dos guerreiros terem contratado Adrián Marín, que chegou do Gil Vicente, sendo que o plantel de Artur Jorge conta ainda com Borja para aquela posição.O Pendikspor subiu recentemente à Primeira Liga da Turquia, após ter terminado o segundo escalão no terceiro lugar e ganho o playoff de acesso ao campeonato principal.