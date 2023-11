Serdar na mira do selecionador da Turquia

Vincenzo Montella, selecionador da Turquia, assistiu ao treino do Real Madrid. Viu Arda Güler, médio de 18 anos do Real que procura os primeiros minutos esta época. A imprensa turca adiantou que Montella vai observar Serdar, central do Sp. Braga que é internacional sub-21. Quem estará também na montra é Álvaro Djaló, pois está pré-convocado para Espanha e a lista final é divulgada sexta-feira.As demonstrações de apoio ao Sp. Braga começaram ainda no Aeroporto do Porto, com vários adeptos a solicitar fotografias e autógrafos aos jogadores. Houve mesmo um adepto espanhol que viajou de propósito de Pontevedra para recolher autógrafos de... todos os jogadores. "Acho que só me faltou um", disse-nos. Já em Madrid, há cerca de 5 mil adeptos minhotos para assistir à partida de hoje.