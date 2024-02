Simon Banza já entra nas opções de Artur Jorge

Simon Banza está oficialmente de regresso aos treinos do Sp. Braga. O avançado está neste momento a trabalhar junto dos companheiros no treino que decorrre na Cidade Desportiva, na véspera do duelo da 1ª mão do playoff da Liga Europa, frente ao Qarabag.Banza já não joga pelo Sp. Braga desde o dia 30 de dezembro, no triunfo sobre o Casa Pia, por 3-1, em que o avançado marcou o seu 14.º golo na Liga Betclic, assumindo aí o comando da lista dos melhores marcadores. Entretanto, Simon Banza esteve ao serviço da República Democrática do Congo na fase final da CAN que decorreu na Costa do Marfim e foi ultrapassado pelo sportinguista Gyökeres.Na conferência de imprensa ao início desta tarde, de resto, Artur Jorge, já tinha antecipado a convocatória do avançado de 27 anos. "O Simon chegou hoje, contamos com ele no treino, vamos ver o seu estado, mas diria que quase de certeza vai estar no lote de opções", assinalou o treinador.