Sócios do Sp. Braga aprovam contas e orçamento do clube

Os sócios do Sp. Braga aprovaram, em Assembleia Geral realizada este sábado, as contas do clube de 2022/23 e orçamento para 2023/24. Na primeira reunião magna realizada no novo pavilhão, a Arena SC Braga, estiveram presentes 261 sócios votantes, o que corresponde a 2042 votos.Ora, segundo nota informativa do Sp. Braga, os pontos foram aprovados por uma maioria expressiva. As contas foram aprovadas por 97,2%, o correspondente a 1.982 votos, tendo ainda sido registados 10 votos contra (0,4%) e 50 abstenções (2,4%). Já o orçamento recolheu 1.774 votos a favor (86,9%), 268 abstenções (13,1%) e nenhum voto contra.Recorde-se que o clube presidido por António Salvador encerrou o exercício de 2022/23 com lucro de 6,86 milhões de euros, que é 'apenas' o segundo mais elevado da instituição, apenas atrás do saldo de 2019/20 (8,63 M€).