Sócios do Sp. Braga vão reunir-se em Assembleia Geral pela primeira vez no novo pavilhão

O Sp. Braga tem uma Assembleia Geral agendada para este sábado, a partir das 9h30. Será a primeira vez que os associados dos arsenalistas irão reunir-se em AG no novo pavilhão do clube, inaugurado no passado mês de setembro e integrante da 2.ª fase da Cidade Desportiva do clube.A reunião magna tem como pontos da ordem de trabalhos a discussão e votação do Relatório e Contas do clube referente ao exercício de 2022/23, que encerrou com lucro de 6,86 milhões de euros, que é 'apenas' o segundo mais elevado da instituição, apenas atrás do saldo de 2019/20 (8,63 M€). Será ainda discutido o orçamento do clube presidido por António Salvador para 2023/24.O Sp. Braga preparou, em detalhe, uma infografia para informar os sócios dos dados essenciais e de como proceder à entrada para a Arena SC Braga.Recorde-se que já esta semana estiveram reunidos os acionistas da SAD , tendo sido aprovadas por unanimidade as contas de 2022/23 da sociedade desportiva, que fechou com lucro de 20,3 milhões de euros.