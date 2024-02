Sp. Braga avança para a renovação de João Moutinho

O Sp. Braga já trabalha no dossiê da renovação de João Moutinho, segundo avançou o 'Diário do Minho' e confirmou. Por esta altura, estão em curso conversas entre as partes tendo em vista a extensão do contrato do médio e pode haver fumo branco em breve.O internacional português, de 37 anos e campeão europeu em 2016 e da Liga das Nações em 2019, chegou a Braga na reta final do mercado de verão passado, tendo na altura assinado por uma temporada.Moutinho tem sido uma peça importante no decurso desta época, somando 31 jogos em todas as competições, 22 dos quais na condição de titular, sendo que esse seu peso na equipa de Artur Jorge aumentou de forma expressiva desde o início de novembro.