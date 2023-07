Sp. Braga bate Bristol Rovers por 3-2 em mais um teste de pré-temporada

O Sp. Braga bateu o Bristol Rovers (da League One, terceiro escalão do futebol inglês), por 3-2, em jogo de preparação disputado na manhã deste sábado, no Estádio Fernando Cabrita, em Lagos.Castro (14'), Rodrigo Macedo (38') e Ricardo Horta (90'+1) marcaram os golos dos bracarenses, enquanto para os ingleses marcaram Collins (11') e Brown (32').Este foi o quarto triunfo do Sp. Braga noutros tantos jogos na pré-época.