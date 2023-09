Sp. Braga com 20,3 milhões de euros de lucro em 2022/23

O Sp. Braga apresentou esta quinta-feira as suas contas relativas a 2022/23, nas quais conseguiu um lucro de 20,3 milhões de euros.Segundo o comunicado dos arsenalistas, na última época a sociedade registou o máximo de rendimentos da sua história, de 78 milhões de euros, sendo que 27,3 milhões foram relativos a encaixes não relacionados com transações de jogadores. Quem isto dizer que, ao nível do mercado de transferências, as vendas do Sp. Braga situaram-se nos 49,8 milhões de euros.Esta verba é essencial para o resultado positivo, uma vez que as despesas operacionais são bastante superiores às receitas do mesmo tipo, cifrando-se nos 45,2 milhões de euros. Destes, 17,4 milhões dizem respeito à remuneração de pessoal, verba à qual acrescem prémios de desempenho (3,8 milhões de euros), encargos sobre remunerações (1,7 milhões), seguros de trabalho (2,5 milhões), entre outros (2,2 milhões de euros).A SAD do Sp. Braga regista agora um ativo de 118,6 milhões de euros, valor muito superior aos 55,9 milhões de euros de passivo. Assim, os capitais próprios cifram-se nos 62,6 milhões de euros.