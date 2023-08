Sp. Braga empresta Rodrigo Macedo ao Moreirense

Rodrigo Macedo está de saída do Sp. Braga e vai representar o Moreirense na temporada 2023/24. Segundo apurou, o acordo entre os clubes é de um empréstimo de um ano e não inclui opção de compra.O jovem avançado, de 20 anos, parte para a primeira experiência na 1.ª Liga, ele que esteve sempre vinculado aos quadros de formação do Sp. Braga na última década. Em 2022/23, chegou a estrear-se na equipa principal dos minhotos, num jogo com o P. Ferreira, na Allianz Cup. Fez 17 golos em 32 jogos pelos sub-23 arsenalistas.Rodrigo Macedo esteve a trabalhar com o conjunto de Artur Jorge no recente estágio de pré-temporada, partindo agora para Moreira de Cónegos por empréstimo.