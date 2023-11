Sp. Braga esteve presente no Soccerex e visitou centro de treinos do Inter Miami

O Sp. Braga foi um dos emblemas portugueses que marcou presença no Soccerex, o maior congresso de futebol do Mundo que, este ano, se realizou em Miami. Na 50.ª edição do certame, os arsenalistas fizeram-se representar por João Cunha, diretor de marketing, que aproveitou a ocasião para, em nome dos minhotos, participou em "reuniões com várias empresas, entidades e clubes, numa partilha de know-how direcionada para o desenvolvimento de potenciais sinergias, nomeadamente nas áreas de marketing, monetização digital, branding e expansão internacional".A nota publicada pelo Sp. Braga, este domingo, cita também Hugo Varela, CEO da Soccerex, que referiu a "enorme importância da presença de clubes portugueses no certame, neste caso o Sp. Braga, para que o futebol em Portugal possa continuar a crescer também em áreas paralelas às desportivas, onde já é um exemplo".À margem desta participação no Soccerex, o emblema arsenalista aproveitou também para visitar o centro de treinos do Inter Miami "e potenciar acordos para a venda de camisolas oficiais do clube no mercado norte-americano".