Sp. Braga estuda contratação de jovem lateral do Cuiabá

O Sp. Braga está interessado na contratação de Rikelme, lateral esquerdo do Cuiabá de apenas 20 anos. A informação foi avançada pelo Maisfutebol e entretanto confirmada porRikelme, que tem contrato com o Cuiabá de António Oliveira até 2025, chegou ao emblema brasileiro em janeiro do ano passado, à data para representar os escalões inferiores. Ao serviço da equipa principal, disputou um total de 49 jogos, nos quais contribuiu com um golo e quatro assistências.O jovem jogador brasileiro, refira-se, tem um valor de mercado de 1 milhão de euros, de acordo com a plataforma 'Transfermarkt'.