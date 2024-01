Sp. Braga: «Interesse do público não se esgota nos clubes que absorvem todo o espaço mediático»

A final da Allianz Cup, entre Sp. Braga e Estoril, foieste sábado, o que levou o emblema arsenalista a divulgar uma nota no seu site oficial.O Sp. Braga considera que "garante retorno para canais, operadores e marcas" e que "o público português interessa-se pelas suas equipas e esse mesmo interesse não se limita nem se esgota nos emblemas que, tradicionalmente, absorvem todo o espaço mediático nacional"."Conhecidos os resultados da audimetria referente ao dia de ontem, realça-se, mais uma vez, a conclusão de que o futebol em direto e em sinal aberto é um produto televisivo único e que o SC Braga, desta feita no confronto com o Estoril, garante retorno para canais, operadores e marcas.Tal como em todos os encontros dos Guerreiros transmitidos esta época em sinal aberto, também a final da Taça da Liga, diante dos canarinhos, foi o programa mais visto da televisão portuguesa no dia de ontem, com um share de 29.5 por cento e um rating de 15 por cento, números que garantiram à SIC a vitória global do dia.Ao longo dos 90 minutos, a final vencida pelo SC Braga teve, em média, um milhão e 409 mil espetadores, uma audência média que subiu significativamente no momento dos penáltis: um milhão e 668 mil de audiência média, com 34.3 por cento de share.De recordar que, no encontro disputado no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, estiveram presentes 18.989 espectadores (o que corresponde a uma taxa de ocupação de 90 por cento), sendo que mais de 13 mil espectadores eram afetos ao SC Braga.Tal como o SC Braga tem vindo a defender afincadamente, o público português interessa-se pelas suas equipas e esse mesmo interesse não se limita nem se esgota nos emblemas que, tradicionalmente, absorvem todo o espaço mediático nacional."