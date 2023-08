Sp. Braga já conhece possíveis adversários no playoff de acesso à Liga dos Campeões

O Sp. Braga ficou, esta segunda-feira, a conhecer os possíveis adversários no playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Caso ultrapassem o Backa Topola na 3.ª pré-eliminatória, os bracarenses irão medir forças com o vencedor do confronto entre Panathinaikos e Marselha.Refira-se que a 1.ª mão do duelo entre Sp. Braga e Backa Topola joga-se amanhã, pelas 20 horas, na Pedreira. A 2.ª mão está marcada para daqui a uma semana, no dia 15, na Sérvia.