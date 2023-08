Sp. Braga leva 25 jogadores para a Grécia

Foi com 25 jogadores na comitiva que o Sp. Braga partiu rumo à Grécia, este domingo. De olhos postos no encontro da 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, diante do Panathinaikos, Artur Jorge chamou todos os jogadores disponíveis, incluindo o reforço João Moutinho, pese embora este não possa jogar por não estar inscrito. De fora ficou Al Musrati, devido a lesão.Eis os convocados do Sp. Braga para o duelo em Atenas:Matheus, Tiago Sá e Lukas HornicekVíctor Gomez, Niakaté, Serdar, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marin e BorjaAndré Horta, Roger, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi, Castro, João Moutinho e SoumaréBruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta e Banza