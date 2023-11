Sp. Braga na dianteira por Pedro Malheiro

Um dos elementos mais valiosos do plantel do Boavista, o lateral-direito Pedro Malheiro coleciona vários interessados nos seus serviços, entre eles o Sp. Braga. Segundo informações confirmadas por, a SAD dos bracarenses já realizou inclusivamente as primeiras abordagens junto dos axadrezados para perceber em que moldes pode garantir a contratação do internacional sub-21.O plano da administração liderada por António Salvador passa por conseguir fechar o negócio já no mercado de janeiro, sendo que caso esse cenário não se materialize, haverá novo esforço para assegurar Pedro Malheiro no final da temporada. Com esta abordagem inicial, o presidente do Sp. Braga pretende antecipar-se à concorrência dos grandes portugueses e de clubes estrangeiros para garantir os serviços do jogador, agenciado por Jorge Mendes. Recorde-se que o lateral-direito já foi associado no passado a Benfica e FC Porto.Com um valor de mercado de 4 milhões de euros, Pedro Malheiro será uma das próximas grandes vendas do Boavista que, como é conhecido, atravessa um período conturbado a nível financeiro.