Sp. Braga oficializa acordo com a Puma para as próximas temporadas

A Puma e o Sp. Braga oficializaram esta terça-feira um acordo que irá ligar as duas partes nas próximas temporadas, num contrato válido a partir do dia 1 do próximo mês.A marca alemã, que será parceira técnica e patrocinadora do Sp. Braga, junta assim os arsenalistas ao vasto leque de equipas que abrange atualmente, entre as quais se inserem Manchester City, Milan ou Borussia Dortmund.António Salvador, presidente do Sp. Braga, sublinhou o passo importante dado pelo clube. "A Puma reconheceu que este é um projeto diferenciado e que este é um momento histórico e porventura único. Apreciei a forma como a Puma nos abordou, compreendendo que o Sp. Braga está numa trajetória de crescimento, não apenas no futebol, mas em toda a sua dimensão desportiva e social".E acrescentou: "Vamos inaugurar em breve toda a cidade desportiva do Sp. Braga. A Puma compreendeu o valor de se associar e de se comprometer com este novo ciclo na história do nosso clube. Não temos dúvidas de que a loja que vamos abrir dará um grande impulso ao novo projeto conjunto, mas acima de tudo senti na Puma o entusiasmo de servir não apenas a nossa equipa principal masculina, mas todo o universo de milhares de jovens atletas, rapazes e raparigas, que temos no clube".Esta parceria, refira-se, irá estender-se ao marketing e brand engagement dos bracarenses.