Sp. Braga oficializa saída de Sequeira

O Sp. Braga oficializou este domingo a saída de Sequeira para o Pendikspor, da Turquia, tal como Record já avançara oportunamente.O lateral-esquerdo, de 32 anos, termina assim o vínculo com os minhotos após seis temporadas, nas quais cumpriu 184 jogos (2 golos)."O Sp. Braga agradece todo o compromisso, dedicação e profissionalismo demonstrado sempre por Nuno Sequeira e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube.Recorde-se que o Pendikspor subiu recentemente à Primeira Liga da Turquia, após ter terminado o segundo escalão no terceiro lugar e ganho o playoff de acesso ao campeonato principal.