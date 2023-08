Sp. Braga-Panathinaikos com audiência de 2,5 milhões de telespectadores: «Monocultura doentia é inexplicável»

O jogo do Sp. Braga com o Panathinaikos, da 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, teve uma média de espectadores superior a um milhão por minuto e uma audiência total de quase 2,5 milhões de espectadores na TVI, que transmitiu o jogo em sinal aberto, de acordo com comunicado emitido pelo Sp. Braga.Os minhotos lamentam a "monocultura doentia" em torno dos três grandes e apontam estes resultados televisivos como prova de que "o espectador português se interessa pelo SC Braga e pelas suas participações europeias"."Na posse dos dados relativos ao jogo desta quarta-feira, a contar para o play-off da UEFA Champions League, o SC Braga entende partilhar publicamente algumas conclusões, pedindo a máxima reflexão sobre as mesmas.Conhecidos os resultados da audimetria, é de realçar o facto de a TVI, que transmitiu o encontro em direto, ter sido a grande vencedora do dia, o que merece especial relevo por ser a primeira vitória do canal de Queluz desde 16 de agosto e apenas a segunda desde o dia 6. O SC Braga x Panathinaikos foi o programa que mais contribuiu para este resultado, sendo o mais visto do dia e o segundo mais visto de todo o mês, com uma média de espectadores superior a um milhão de pessoas por minuto, audiência total de quase 2,5 milhões de espectadores e a liderança absoluta do respetivo horário.São dados que confirmam a expressão do futebol em direto e em sinal aberto, mas que também sublinham, como já vem sendo notório ao longo dos últimos anos, que o espectador português se interessa pelo SC Braga e pelas suas participações europeias, entregando resultados e vitórias de audiência que muitos julgam só poder ser obtidos com os clubes mais populares ou com a Seleção Nacional.Está exposto à evidência, como se fosse preciso, que o povo português se interessa pelas suas equipas e que esse interesse não se esgota nos emblemas que normalmente absorvem todo o espaço mediático, o que torna absolutamente inexplicável esta monocultura doentia e que condena clubes como o SC Braga a um vazio editorial que não tem qualquer correspondência com o interesse público e o interesse do público.Aliás, o resultado ontem obtido pela TVI é tão mais extraordinário quanto o facto de não existir qualquer correspondência entre o mesmo e a promoção e comunicação prévias. Apesar de a qualificação de uma equipa portuguesa para a UEFA Champions League ter relevância noticiosa óbvia e impacto coletivo para o futebol português, a verdade é que os dias e horas prévios ao encontro foram de uma quase total ignorância deste evento, incluindo pelo operador com os direitos de transmissão, pelos vários programas dedicados nos canais informativos e até pela imprensa desportiva.É fundamental, de uma vez por todas, que os decisores saiam da bolha em que se encontram e conheçam e interpretem o sentimento do público e a voz do país real. Seria oportuno, igualmente, que os agentes responsáveis pelo futebol e pelo desporto reforçassem a sua capacidade de intervenção em prol do interesse coletivo, cuidando de todos os aspectos que, no fim do dia, conduzem à situação completamente inusitada em que o nosso futebol se encontra e que concorrem para a nossa queda no ranking da UEFA, que à luz dos resultados recentes não será fácil de estancar.Por fim, registar o enorme apoio dos sócios e adeptos do SC Braga. O Estádio Municipal ficou, esta quarta-feira, a escassas dezenas de bilhetes da lotação esgotada, condicionada também pelo sector visitante e pelas limitações impostas pela segurança. São sinais extraordinários e que demonstram o absoluto compromisso coletivo que reforçará, cada vez mais, o estatuto do nosso clube não apenas a nível desportivo, mas também enquanto motor social e símbolo de uma cidade e de uma região."