Sp. Braga reduz emissões de CO2 com projeto de sustentabilidade e transformação digital

O Sp. Braga assinou uma parceria com a Coreflux que irá permitir aos guerreiros responder aos objetivos de sustentabilidde definidos pela UEFA, que apresentou o compromisso coletivo de redução de metade das emissões de dióxido de carbono (CO2) até 2030 e de alcançar a neutralidade carbónica até 2040.O projeto de sustentabilidade e transformação digital visa, segundo nota da Coreflux, "a redução de consumos energéticos, de água e gás, associados à atividade diária" no Sp. Braga, concretamente na Cidade Desportiva. Através do "tratamento de dados em larga escala, monitorização e controlo inteligente da Cidade Desportiva", a iniciativa prevê uma "redução de 15 toneladas de emissões de CO2 e uma poupança mínima de 5% na fase inicial de implementação"."Este projeto pretende representar um benefício tanto para o clube como para toda a envolvente. Irá permitir uma gestão mais inteligente e eficiente dos nossos recursos, e um maior foco na melhoria contínua das nossas instalações, no desempenho desportivo e na experiência dos nossos adeptos. Esta é uma demonstração de que o clube está preparado para o futuro, adotando tecnologias avançadas para otimizar as suas operações, ao mesmo tempo que atua de forma consciente e responsável perante o ambiente e a comunidade", afirmou António Sarmento, diretor de manutenção do Sp. Braga.