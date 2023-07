Sp. Braga rejeita proposta de 4,5 M€ do Nottingham Forest por Matheus

O Sp. Braga recusou uma proposta de 4,5 M€ do Nottingham Forest pelo guarda-redes Matheus que poderia ser reforçada com mais 1,5 M€ por objetivos. A oferta foi liminarmente recusada pelo direção do clube minhoto que considera o brasileiro uma peça nuclear nos jogos de qualificação para a Liga dos Campeões.O guardião tem contrato com o Sp. Braga até junho de 2027 e, em Inglaterra, tinha à sua espera um contrato válido por três anos onde iria receber 1 M€ limpos por temporada.