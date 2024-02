Sp. Braga segura médio dos sub-17 com contrato até 2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Ferreira assina contrato profissional



O Sp. Braga anunciou, esta quarta-feira, a assinatura de um contrato profissional com o jovem médio Tiago Ferreira, de 17 anos. O jogador vinculou-se até 2026.Tiago Ferreira tem 12 golos apontados esta temporada, em 21 encontros realizados ao serviço da equipa sub-17 do Sp. Braga. O jovem já passou pelos escalões de formação do Benfica, durante três anos.