Sp. Braga vence Boavista em jogo de preparação

O Sp. Braga fez, este sábado de manhã, o segundo jogo de preparação e, depois de ter goleado o Torreense por 4-0, desta vez venceu o Boavista por 2-0. Os golos foram apontados na primeira parte, primeiro por Banza (4') e depois por Al Musrati (35'), na conversão de um penálti, após falta sofrida por Pizzi.O Sp. Braga iniciou o teste com Matheus, Joe Mendes, Niakaté, Serdar, Borja, Djibril Soumaré, Al Musrati, Pizzi, Bruma, Roger e Banza. Jogaram ainda Lukas Hornicek, Tormena, Paulo Oliveira, Adrián Marin, Mário Gonzalez, André Castro, Rodrigo Gomes, Vítor Carvalho, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, André Horta e Rodrigo Macedo.O encontro, como era expectável, ainda não contou com a participação do mais recente reforço do Sp. Braga, o médio Zalazar.