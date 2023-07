TAD aceita recurso de Álvaro Djaló e extremo pode jogar contra o Famalicão

Álvaro Djaló vai poder ir a jogo contra o Famalicão, na 1.ª ronda do campeonato, depois de o TAD ter aceitado o recurso interposto pelo extremo. O jogador do Sp. Braga tinha sido suspenso por uma partida após a confusão no túnel no jogo com o V. Guimarães, mas está agora livre desse castigo.Em contrapartida, Alexandre Carvalho, diretor de comunicação dos arsenalistas, viu o respetivo recurso rejeitado. O dirigente tinha sido suspenso em 45 dias por declarações proferidas após o jogo com o Benfica, nomeadamente por ter escrito a seguinte frase no Twitter: "Ter a coragem de não marcar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns aos envolvidos". O TAD validou a decisão.