TAD nega recurso do Sp. Braga sobre sanção de um jogo de interdição do estádio

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) negou provimento ao recurso apresentado pelo Sp. Braga sobre o castigo que lhe tinha sido aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, em abril passado, de um jogo de interdição do recinto desportivo e ainda multa de 10.840 euros. Face a esta decisão do TAD, o Sp. Braga vai agora, apurou, apresentar recurso no Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS).Em causa está o encontro da 22.ª jornada da 1.ª Liga da última época, em Guimarães, onde foi registada a utilização de pirotecnia por parte dos adeptos. "Ao minuto 60 do jogo, os adeptos afectos à Demandante Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, identificados através da cor das suas vestes e cachecóis, situados na Bancada Norte Superior (fora da ZCEAP), afecta exclusivamente aos mesmos, arremessaram duas tochas incandescentes para a zona da bancada onde se encontravam os adeptos da Vitória Sport Clube Futebol, SAD", refere o acórdão do TAD, recordando depois que os adeptos vitorianos responderam."Subsequentemente, os adeptos da Vitória Sport Clube-Futebol, SAD, situados na Bancada Norte Superior (visitados), afecta exclusivamente aos mesmos, arremessaram as tochas que lhes foram enviadas pelos adeptos da Sporting Clube de Braga-Futebol, SAD, de volta para a bancada onde estes se encontravam alocados", lê-se.Diga-se que o Vitória também foi punido, na mesma altura, com um jogo de interdição do recinto desportivo e que a SAD vimaranense também recorreu para o TAD, no entanto ainda não é conhecido o desfecho do processo.