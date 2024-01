Tiago Sá e os poucos minutos: «Renovei para ajudar e direi presente quando for preciso»

Tiago Sá renovou contrato com o Sp. Braga no final da temporada passada, mas, de lá para cá, poucos minutos tem tido. Ainda assim, o guardião não se arrepende da decisão, até porque esta foi bem ponderada. Em declarações aos jornalistas antes da gala Legião de Ouro, que premeia os melhores do ano do universo arsenalista, o produto da formação dos guerreiros garantiu também que dirá presente sempre que for preciso e assumiu estar orgulhoso com o crescimento que o clube tem tido."Vejo com muita felicidade. É o sentimento que mais me ocorre. Como disse e bem, sou homem da casa e, quando cheguei, o Sp. Braga não tinha nada disto. É um orgulho enorme. Estamos aqui neste evento e nestas instalações e quando cheguei, em 2004, o Sp. Braga não tinha nada. Estou orgulhoso do que temos vindo a conquistar, ainda que só tenha um bocadinho de participação nisto.""Sinto ainda mais orgulho nisso porque o crescimento do clube desde que entrei passou de ser um clube de meio da tabela para um clube que luta pelos lugares cimeiros da tabela e por títulos. Fico muito contente eu como jovem da cidade e jogador deste clube há muitos anos, fico muito contente com isso. Essa exigência é que nos trouxe aqui, porque se não fôssemos exigentes não estávamos neste nível. Há que manter essa exigência e sempre que possível, com os pés assentes no chão, aumentá-la para continuar a subir alguns degraus.""Eu renovei contrato para ajudar o clube sempre que for preciso. Quando for chamado, e já fui, direi presente. Estou cá para ajudar. Foi com esse intuito que decidi ficar. Estava a acabar contrato e decidi ficar, numa decisão ponderada por mim pela familia. Trabalho para jogar, sou jogador, quero jogar, mas quando for preciso cá estarei.""Se dissesse que não queria, estaria a mentir. Todos os jogadores querem jogar. Sei bem como renovei, quais foram as circunstâncias. Foi tudo muito aberto até pela relação que tenho. Trabalho todos os dias para ajudar o clube.""Se não fosse não tinha sido proposta a renovação e eu continuar aqui. Temos um grupo de guarda-redes de muita qualidade, com o Matheus à cabeça. Cresceu muito e demonstra todos os fins-de-semana que é dos melhores do nosso país. Sei do peso que tenho no balneário e no clube. Trabalho sempre para jogar e é o que vou continuar a fazer."