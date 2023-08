Tormena despede-se do Sp. Braga: «Quatro finais, dois títulos e momentos que não esquecerei»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vitor Tormena (@toormena)

Depois de quatro temporadas ao serviço do Sp. Braga, Vítor Tormena vai agora representar o Krasnodar. O acordo já foi anunciado, mas o defesa não quis abandonar o Minho sem se despedir.Neste sentido, o jogador recorreu às redes sociais para, através de uma longa e emotiva mensagem, dizer adeus aos minhotos."O Sp. Braga é um clube especial. Eu senti isso desde a primeira vez que entrei nas instalações há quatro anos. Sabia que o clube faria a diferença na minha carreira. E fez. Foram épocas intensas, com quatro finais, dois títulos e inúmeros momentos que jamais esquecerei. Os adeptos que sempre mostram paixão na bancada, a cidade, a atmosfera. Mas tudo na vida tem um início, meio e fim. E chegou a hora do até logo", começou por escrever, sem querer, ainda assim, despedir-se em definitivo."Não quero despedir-me pois o mundo da bola gira. E eu terei sempre um carinho especial pelo Sp. Braga. Queria deixar aqui, nesta breve mensagem, a minha gratidão ao clube, aos adeptos e a todos os profissionais, dentro e fora de campo, com quem tive a honra e o privilégio de trabalhar. Parto para novos desafios na carreira, mas levo este clube no meu coração", acrescentou.