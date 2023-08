Tormena fica fora da lista de inscritos do Sp. Braga na Liga dos Campeões

Tormena está fora dos inscritos do Sp. Braga para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. É a única ausência de vulto na lista de jogadores enviada pelo Sp. Braga à UEFA, cujo prazo terminou à meia-noite, sendo que o elenco já está disponível na página oficial da UEFA.Tormena, como temos vindo a noticiar, está na porta de saída do Sp. Braga, ele que entra no último ano de contrato mas tem mercado no estrangeiro e o processo de renovação não avançou. Recorde-se que, dos 7 jogos de preparação realizados pelo Sp. Braga, Tormena só foi titular neste último, à porta fechada, diante do FC Porto.Eis a lista principal de inscritos do Sp. Braga, sendo que jogadores como Hornicek e Roger deverão ser integrados através da Lista B, ainda não divulgada:- Matheus e Tiago Sá;- Víctor Gómez, Niakaté, Serdar, José Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marín, Borja e Miguel Vilela;- Al Musrati, André Horta, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi, Castro e Djibril Soumaré;- Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta, Banza e Luis Asué.