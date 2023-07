Tormena sem minutos frente ao Nice

Depois de não ter saído do banco no desafio com a Roma, na última quarta-feira, Vítor Tormena voltou a não somar minutos no jogo de ontem, diante do Nice (triunfo bracarense por 2-0).

O central brasileiro, habitual titular com Artur Jorge na época passada, parece partir em desvantagem com os colegas de posto neste arranque da temporada, ele que entra no último ano de contrato e pode até estar de saída da Pedreira.

Além de Tormena, Bernardo (guarda-redes), Niakaté, Roger e o reforço Vítor Carvalho também não foram utilizados pelo técnico do Sp. Braga frente ao Nice.