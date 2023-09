Treinador adjunto do Sp. Braga: «Parece-me um resultado justo»

Dada a expulsão de Artur Jorge, Franclim Carvalho, treinador adjunto do Sp. Braga, falou na 'flash interview' da Sport TV após o empate () com o Sporting, que considerou ter sido justo."Não sei se passámos um mau bocado. Foi um jogo equilibrado como já estávamos à espera. Estes jogos definem-se sempre pelo detalhe. Sofremos o golo numa situação que falámos e trabalhámos durante a semana. Reagimos muito bem. Os jogadores deram uma resposta muito forte. Criámos muitas oportunidades na primeira parte. Tivemos pelo menos duas ou três situações: uma do Bruma e outra do Ricardo. Na segunda parte acho que controlámos o jogo completamente. Tivemos mais bola, mais remates, estivemos sempre em cima do adversário. Tentámos sempre mexer à procura de mais. Acabámos por fazer o golo, mudámos ali um bocadinho, tirámos o Abel e o Ricardo também para refrescar para tentar continuar em cima do adversário e depois acabámos por empatar. Parece-me um resultado justo.""Para mim chegou ao empate com muito mérito e chegou com demérito ao intervalo a perder.""Tanto o Álvaro como o Pizzi e os outros têm estado bem, têm dado uma boa resposta. Tentámos meter o Pizzi por causa do espaço entre linhas que nós sabíamos que ia acontecer. Acabámos por ter mais passes no primeiro médio, o Vítor. O Pizzi e o André a trancar os dois médios do adversário. Acabámos por sair muitas vezes com o Vítor e depois metemos o Álvaro para explorar a velocidade dele e acabou por correr bem. Fez um grande golo. Parabéns a todos porque demos uma grande resposta. Pelo desgaste que tivemos na terça-feira, o que grande jogo que fizemos, a viagem que tivemos e, hoje, passado quatro dias, demos esta resposta.""Temos sempre cuidado em avaliar o que o adversário nos pode fazer ou não, ferir ou tentar ferir, nós tentar anular isso e explorar o que o adversário nos pode dar. Defendemos muito bem a profundidade.""Claro. Temos este jogo em atraso que mudámos por causa das competições europeias e agora focar no jogo do Moreirense, que é o próximo. É a partir de amanhã que treinamos", terminou.