Tweet sobre arbitragem do Benfica-Sp. Braga vale suspensão de 45 dias a Alexandre Carvalho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandre Carvalho foi suspenso por 45 dias e multado em 6.500 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF. O, por altura da visita do Sp. Braga ao Benfica, para a Liga Bwin."Ter a coragem de não assinalar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns a todos os envolvidos", escreveu o diretor de comunicação dos minhotos, no Twitter, em referência ao lance entre Ricardo Horta e Grimaldo na área dos encarnados. O processo disciplinar foi instaurado na sequência de uma exposição do Conselho de Arbitragem.O Sp. Braga vai recorrer da decisão.