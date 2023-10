Víctor Gómez e Abel Ruiz sobre jogo com o Real Madrid: «Em Braga, o símbolo da Champions está em todo o lado»

O Sp. Braga recebe esta terça-feira o Real Madrid (20h00) em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num duelo que está a gerar muito entusiasmo nos adeptos e... nos jogadores. Em entrevista à 'Marca', Abel Ruiz e Víctor Gómez, avançado e lateral dos arsenalistas respetivamente, não esconderam a vontade de defrontar os merengues."Há muito [entusiasmo], tanto da parte dos adeptos como da nossa. Estou muito entusiasmado por receber aqui o Real Madrid, de poder jogar esta partida e de competir ao máximo para conseguirmos os três pontos. Aqui na cidade, o símbolo da Liga dos Campeões está em todo o lado. É bonito passear pelo centro e ver que vamos ser nós a jogar", começou por assumir Víctor Gómez, antes de analisar o sorteio da fase de grupos."Precisamos de jogar contra estes clubes grandes. Sabíamos que nos podia sair qualquer um no grupo e que seria sempre um jogo muito difícil. Fiquei contente. Também já estou à espera do jogo no [Santiago] Bernabéu, porque já tive a sorte de jogar lá e é um estádio espetacular", acrescentou.Questionado acerca do duelo que irá travar com Vinícius Jr, o lateral reconheceu as dificuldades que o esperam: "Tive o prazer de jogar contra ele há três ou quatro temporadas quando estava no Espanyol. Pode ser um pesadelo para mim e para a equipa, mas vou tentar defendê-lo da melhor maneira possível para que não passe por mim".Por seu lado, Abel Ruiz assegurou que os bracarenses não vão mudar a estratégia frente aos merengues, garantindo que a equipa, orientada por Artur Jorge, "tem o seu plano de jogo". "Claro que há certas nuances, detalhes importantes porque eles têm jogadores muito desequilibradores. Vamos precisar de muita ajuda entre todos, mas o nosso plano de jogo vai ser o mesmo de sempre. É como se jogássemos contra qualquer equipa da Liga portuguesa. Vamos tentar ficar com os três pontos, que é o nosso principal objetivo", concluiu.O Sp. Braga recebe o Real Madrid esta terça-feira, pelas 20 horas, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O encontro será dirigido pelo árbitro inglês Michael Oliver