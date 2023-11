Víctor Gómez: «Merecíamos muito mais neste jogo»

O espanhol Víctor Gómez lamentou o empate do Sp. Braga diante do Union Berlim, considerando na sua análise que os minhotos fizeram o suficiente para ganhar, até mesmo com menos um elemento em campo.





"Começámos muito bem até à expulsão do Niakaté. Terminámos muito bem a 1ª parte e a 2ª. Fomos com muita vontade de ir atrás do resultado e da vitória, que era o que queríamos desde o início. Penso que merecíamos muito mais neste jogo. Temos de pensar já no próximo e ir com tudo", disse o defesa espanhol, na zona mista do Estádio Municipal de Braga."Acho que este jogo era para ser ganho. Agora vamos a Nápoles para ganhar o jogo e seguir em frente."

Exibição de alto nível mesmo com 10



"Tivemos 18 remates, enquanto eles tiveram só 6. A equipa fez um grande jogo, é difícil jogar com menos um e ter tantas oportunidades de golo. É certo que não conseguimos os dois golos que queríamos, mas ainda podemos passar à próxima fase e isso é o mais importante."

Momento Individual



"O mais importante é que a lesão já passou e sinto-me muito bem, o que para mim era o mais importante, sentir-me bem a jogar e não ter uma recaída. Estou a tentar recuperar o meu nível, já estou perto, mas posso melhorar um pouco mais."

Ganhar por dois em Nápoles é possível





"Claro que sim. Já demonstrámos aquilo que o Sp. Braga é capaz. Em casa tivemos muitas oportunidades para ganhar o jogo e acho que é muito provável irmos lá e lutarmos até ao fim."

Estado anímico de Niakaté



"Nenhum jogador quer ser expulso. Sabia que era um jogo muito importante para nós. Obviamente que estava triste."

Sente que podia o Braga podia ter ganho com 11



"Nunca saberemos o que poderia ter acontecido. Da forma como começámos o jogo, penso que a probabilidade de o ganharmos era grande."