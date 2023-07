Vitinha esteve na bancada a assistir ao Sp. Braga-Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga-Torreense, disputado esta quarta-feira, em Fão, contou com uma presença de vulto nas bancadas. Vitinha, antigo avançado dos arsenalistas e atualmente do Marselha, aproveitou a ocasião e a presença em Portugal para matar saudades do antigo clube.O dianteiro foi presença notada e teve a oportunidade de ver os guerreiros a vencerem por 4-0.