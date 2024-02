Vítor Carvalho entende críticas dos adeptos: «Temos que dar mais...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Carvalho não gostou do que a equipa fez frente ao Qarabag e, por isso, entende as críticas dos adeptos, audíveis no final da partida na Pedreira. Agora só pede mais e melhor para a 2ª mão.

"Talvez tenha falta um pouco mais de entreajuda no momento defensivo. Acabámos por sofrer algumas transições, que nos deixaram expostos. É preciso trabalhar e dar muito mais porque, representamos um clube importante como o Braga. Temos de reagir já no domingo", disse.

"Faltou mais lucidez porque a partir do momento em que sofremos o segundo golo a equipa desorganizou-se um pouco. A eliminatória está em aberto. Temos que continuar com o espírito de entrega e ter vontade de lutar", registou.

Quanto à reação dos adeptos, uma promessa: "Entendemos o lado dos adeptos porque eles esperam boas exibições e têm direito de cobrar. Temos que dar mais."