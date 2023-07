Vítor Carvalho: «Surpreendo-me a cada dia com a estrutura do Sp. Braga»

Vítor Carvalho não podia estar mais satisfeito com a escolha de rumar ao Sp. Braga esta temporada. O médio desfez-se em elogios ao emblema minhoto, sobretudo à estrutura montada em torno do futebol."A expectativa é boa. Estou a gostar, estou a sentir-me bem, estou confiante para esta época. Espero fazer uma época espetacular, juntamente com os meus colegas.""Sinto que cheguei a um grande clube. A cada dia surpreendo-me mais com a estrutura. Tenho-me surpreendido com a qualidade dos meus colegas. Temos grandes ambições e espero que as conquistemos.""É o primeiro objetivo, é o primeiro confronto. Esperamos chegar à fase de grupos.""O Sp. Braga quer fazer melhor do que na época passada. Foi histórica, batemos recorde de pontos. Sei da ambição do clube e é fazer mais e melhor.""Compartilho o sonho com o Fonte., Vamos trabalhar todos os dias para dar o nosso melhor e espero que o nosso melhor seja capaz de grandes coisas."Ambicionamos muitas coisas esta época. Sabemos que está a começar, que há muito para acontecer e queremos chegar ao final da época a lutar até final por aquilo que estiver no nosso alcance."