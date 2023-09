Voo do Nápoles para Portugal com previsão de atraso de 2 horas

O voo do Nápoles rumo a Portugal, onde esta quarta-feira enfrenta o Sp. Braga na 1.ª jornada da fase de grupos da Champions, está com um atraso previsto de 2 horas.Em sequência, a conferência de imprensa de Rudi Garcia e de um jogador dos italianos foi já reagendada para as 20h30 e o 'walk around' previsto para o Estádio Municipal de Braga foi cancelado.