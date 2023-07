Zalazar: «Artur Jorge exige que façamos tudo pelo clube»

Poucas semanas depois de ter chegado ao Sp. Braga, Rodrigo Zalazar fez o primeiro balanço. Em declarações aos meios do clube, o médio disse-se muito feliz pela opção que tomou e deixou elogios ao grupo e ao treinador Artur Jorge."Estou muito feliz e contente de estar com meus companheiros de equipa. Estou a aprender mais a cada dia daquilo que quer o treinador, da maneira que a equipa joga e a adaptar-me cada vez melhor"."Temos um grupo muito bom, que me tem ajudado a adaptar-me da melhor forma possível e estou muito contente por estar com eles"."O treinador exige muito trabalho, que façamos tudo por este Clube, que é muito grande. Queremos chegar o melhor possível aos primeiros jogos oficiais, que são muito importantes para a equipa e a verdade é que o treinador tem pedido muito trabalho e concentração".