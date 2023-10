Zalazar e o jogo com o Union Berlin: «Vamos dar tudo, queremos ganhar»

Rodrigo Zalazar tem vindo a crescer a olhos vistos na equipa do Sp. Braga. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Union Berlin, na Alemanha, o médio uruguaio admitiu que a adaptação "custou um pouco no início", mas conseguiu soltar-se nas últimas partidas.Em Berlim, deve ser titular frente a um Union que vem de cinco derrotas seguidas. "Jogar um jogo de Champions é diferente, os resultados que têm tido não temos de valorizar muito porque a Champions é diferente. Estamos prontos para tudo o que possa acontecer amanhã", disse, garatindo mais do que uma vez: "Vamos dar tudo, queremos ganhar."Zalazar não se mostrou minimamente apreensivo com o ambiente que espera o Sp. Braga, já que o Estádio Olímpico de Berlim vai estar lotado, com mais de 72 mil pessoas nas bancadas: "Também jogámos num estádio assim na Grécia e correu-nos bem...""A equipa está preparada para o jogo de amanhã, estivemos a trabalhar para vir cá ganhar. O Union é uma equipa forte com muito bons jogadores, fortes no lado individual e como grupo também. Estamos preparados e vamos dar tudo para ganhar.""Joguei contra Union no ano passado, é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem coordenada na hora de defender e tem muito bons jogadores no ataque também. Estamos preparados e muito motivados.""O facto de haver muita gente no estádio não nos preocupa. Também jogámos num estádio assim na Grécia e correu-nos bem, por isso estamos preparados.""Custou-me um pouco no início a adaptação ao novo clube, novo país, nova Liga. Às vezes é um pouco complicado, mas toda a equipa ajudou-me a adaptar mais rápido e quero continuar a ajudar a equipa e a melhorar ainda mais.""Jogar um jogo de Champions é diferente, os resultados que têm tido não temos de valorizar muito porque a Champions é diferente. Estamos prontos para tudo o que possa acontecer amanhã.""Tudo o que seja pelo meio sinto-me cómodo, tento sempre fazer o melhor onde o treinador precisa de mim, mas sinto-me bem ao lado do Al Musrati.""Todos os jogos de Champions são importantes. Mesmo com o Nápoles jogámos muito bem e merecíamos pelo menos 1 ponto. Vamos dar tudo, queremos ganhar.""Esta competição é a maior de todas, para mim é especial também por o meu pai ter jogado nesta prova e sempre me deu conselhos se um dia jogasse na Champions, desfrutar ao máximo. Estar aqui com o Braga é um sonho para todos nós."