Zalazar empolgado: «Enfrentar o Real Madrid é um sonho... é algo gigante»

Não é só para os adeptos que o embate entre Sp. Braga e Real Madrid desperta grande curiosidade, uma certa ansiedade até. Para os próprios jogadores, este será um momento alto nas respetivas carreiras, atendendo ao contexto de uma Liga dos Campeões e à valia de um Real Madrid que é só o clube com mais ‘orelhudas’ no palmarés: 14.

"Para mim, jogar contra um dos melhores clubes do mundo é um sonho. Enfrentar o Real Madrid na Champions é algo gigante para mim e toda a família virá cá", afirmou Rodrigo Zalazar, em entrevista a Enzo Olivera, para o programa televisivo ‘Polideportivo’, emitido no Uruguai. Mais especial ainda porque Zalazar irá enfrentar um rosto que conhece muito bem, o compatriota Fede Valverde. "É espectacular e mal posso esperar por vê-lo. É um jogador complicado de defender, corre para todo o lado. Ele faz tudo bem, joga, marca... Admiro-o muito", acrescentou Zalazar, médio de 24 anos que se estreou em junho passado na seleção principal do Uruguai e com a camisola 16 vestida. Foi essa a razão da escolha deste número para envergar ao serviço do Sp. Braga, quando ingressou no Minho, este verão, oriundo do Schalke 04.

"Foi uma decisão complicada, pois foi o Schalke que basicamente me ensinou tudo. Mas vir para aqui e jogar as competições europeias seria um passo grande na minha carreira. Ainda tenho muito a aprender e melhorar e aqui estou com jogadores tão talentosos. É algo muito importante", considerou ainda Rodrigo Zalazar.

Lançado no Minho e de olho na celeste

No já citado programa do canal uruguaio ‘Teledoce’, Zalazar reconheceu que os primeiros tempos no Sp. Braga foram complicados. E isso acabou por arredá-lo das últimas convocatórias da seleção celeste. "Não estava ainda ao máximo nível e representar o país exige que esteja a 100 por cento. Também sentia que não estava no meu máximo, mas entretanto voltei e a partir de agora vamos ver se tenho a sorte e oportunidade de regressar à seleção", disse, revelando que conversou com o selecionador Marcelo Bielsa sobre o assunto em devido tempo. Zalazar foi poupado do jogo da Taça, em Rebordosa, mas no último mês tem sido sempre titular e com impacto na equipa, após ter sido lançado sete vezes do banco.

Artur Jorge liga o carrossel

Depois da gestão na Taça de Portugal, Artur Jorge devolverá a equipa ao figurino que tem sido mais habitual, com os regressos de Ricardo Horta, Djaló, Banza, Bruma, Al Musrati, Zalazar, Niakaté, Serdar, Borja e Matheus. Como já demos conta, é provável que Vitor Carvalho se mantenha como lateral-direito. Entretanto, a UEFA nomeou o inglês Michael Oliver para arbitrar o jogo.

Bruma assustou o Bernabéu em 2015

Bruma é um dos craques que voltarão ao onze do Sp. Braga amanhã. E o extremo até tem um momento marcante no Santiago Bernabéu, quando em dezembro de 2015, ao serviço da Real Sociedad, fez um golo que gelou o estádio blanco. Na altura o golo restabeleceu o empate, a uma bola, mas na última meia hora os merengues chegaram à vitória (3-1), por Cristiano Ronaldo e Lucas Vázquez.